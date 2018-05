Mercantec bag nyt Mors Dag-initiativ

Viborgs største uddannelsesinstitution, Mercantec, står nu klar med et helt nyt Mors Dag-initiativ, der nok skal få mors hjerte til at banke. Elever fra 7. og 8. klasse kan tilmelde sig selv og deres mor til Mors Dag på Mercantec.

Til arrangementet vil eleven og mor blive trakteret med en gratis toretters menu, som passer til temaet og et underholdende oplæg af ungdomsforsker Søren Østergaard, der efter middagen vil fortælle, hvordan teenagehjernen fungerer. Sidst, men ikke mindst, kan eleverne sammen med deres mødre få en interessant rundrejse i erhvervsuddannelsernes verden og både se, høre, prøve og smage, hvad eleverne på Mercantecs grundforløb arbejder med.

Vi håber, at mange folkeskolelever vil benytte muligheden for at invitere deres mor til Mors Dag hos os og på den måde både få en hyggelig aften sammen med deres mor og samtidig få viden om de valgmuligheder, der findes på Mercantec, siger direktør Kirsten Holmgaard.

Initiativet ligger fint i tråd med Viborg Kommunes indsats for, at flere unge vælger en erhvervsuddannelse, og kommunen bidrager til initiativet Mors Dag, fordi det giver de unge en unik mulighed for at opleve erhvervsuddannelserne sammen med deres mødre. På den måde kan de få en fælles forståelse af, hvad erhvervsuddannelserne kan byde på, siger afdelingsleder Claus Jensen, Viborg kommune.

En del af Mercantecs erhvervsuddannelser tilbydes i dag som EUX-uddannelser, der kombinerer en studentereksamen med en erhvervsuddannelse. Det, og meget mere, vil eleverne og deres mødre få information om til Mors Dag.

Arrangementet foregår fra 18.00-21.00. Fristen for tilmelding er 9. maj, og pladserne bliver besat efter først-til-mølle princippet.