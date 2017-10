Medaljeceremoni fra World Skills i Abu Dhabei transmitteres i aften kl. 17.30

Efter fire dages konkurrence i Abu Dhabi National Exhibition Centre venter de 15 unge på det danske håndværkerlandshold nu spændt på aftenens afslutningsceremoni, hvor det afsløres, hvem der har vundet guld, sølv og bronze i WorldSkills 2017.

1300 unge fra erhvervsuddannelserne i 60 nationer har kæmpet om topplaceringen i 51 forskellige håndværksfag.

Medalje-ceremonien transmitteres live fra kl. 17:30 dansk tid og kan følges på dette link:

https://worldskillsabudhabi2017.com/en/whats-on/closing-ceremony/

Så snart resultaterne for det danske landshold er officielle, udsender SkillsDenmark en pressemeddelelse.

Ud over guld- sølv- og bronzemedaljer gives Medaillon of Excellence til deltagere, der har opnået særligt høje pointtal i deres konkurrence.

Det danske landshold er:

Autolakerer: Mads Pallisgaard Holm, Thisted. Mads er 21 år og arbejder hos 3N Lakering i Thisted, skolen er Silkeborg Tekniske Skole. Vinder af DM i Skills 2017.

Bager: Lasse Nørup Bentsen, Herning, 19 år. Skolegades Bageri, Herning/Uddannelsescenter Holstebro.

Bygningsmaler: Rebekka Guldbrand Vedstesen, Ansager, 22 år. Malermester Kurt Skovdal, Tistrup/ Rybners. DM-vinder 2016 og 2017.

Bygningssnedker: Frederik Riber, Haslev, 20 år. Tømrermester Madsen, Præstø/Roskilde Tekniske Skole. DM-vinder 2016 og 2017, bronzevinder EuroSkills 2016.

Flisemurer: Frederik Nielsen, 22 år, Aalborg. Jorton Aalborg/TECHCOLLEGE DM-vinder 2016 og 2017.

Industritekniker: Ren Kling Hansen, Haderslev, 21 år. Valmont SM, Rødekro/Syddansk Erhvervsskole.

Karrosseritekniker: Nichlas Rosenkilde Thomsen, Karup, 22 år. VW Herning/ Teknisk Skole Silkeborg. DM-vinder 2017, vinder af NM 2016.

Kok: Christian Wellendorf, Faaborg, 21 år. Falsled Kro/ Kokke- og tjenerskolen, Selandia, Slagelse. DM-vinder 2016.

Konditor: Blyp Sophie Knudsen, Køge, 20 år. Hammershus Bageri, Herfølge/ZBC Ringsted. DM-vinder 2016.

Landbrugsmaskinmekaniker: Søren Lykke Døssing, Kjellerup, 22 år. Grundvad Maskinhandel/Erhvervsskolerne Aars.

Murer: Jacob Trærup Ahlgreen, Brønshøj, 21 år. Murerfirmaet Jensen og Jensen, Rødvig/Herningsholm. DM-vinder 2016 og 2017.

Møbelsnedker: Jacob Primdahl Abrahamsen, Vejle, 22 år. Gesten Bådaptering, Gesten/ Syddansk Erhvervsskole Vejle. DM-vinder 2016 og 2017.

Personvognsmekaniker: Sander Stensgaard Kristensen, Randers, 22 år. Udlært hos Pedersen & Nielsen, Randers/Tradium. DM-vinder 2016.

Tjener: Emma Hoff Hjorth, Aarhus, 21 år. Nordisk Spisehus, Aarhus/Teknisk Skole Silkeborg. DM-vinder 2017.

Tømrer: Jesper Sonne Nørgaard, Skørping, 21 år. Byggefirmaet Westenholz, Horsens/ TECHCOLLEGE. DM-vinder 2017.

Landsholdsdeltagerne er stort set alle vindere af DM i Skills, flere både i 16 og 17.

WorldSkills har en aldersgrænse, som betyder, at deltageren ikke må fylde 23 i konkurrenceåret.