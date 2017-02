Med Astrid Lindgren som omdrejningspunkt

SKOLEPROJEKT Torsdag, før vinterferien, kulminerede to ugers emneuger, med temaet Astrid Lindgren, for alle elever og lærere på Frederiks Skole. Sidst på dagen, denne torsdag, mødte forældre med elever, bedsteforældre og alle andre interesserede op på skolen for at se elevernes udstillinger om den svenske, afdøde Astrid Lindgrens forfatterskab. Efterfølgende var der afgang til Alhedehallerne, hvor elever opførte Brødrene Løvehjerte som musical.

Udstillingerne viste forskellige udsnit fra Lindgrens forfatterskab. Blandt andet havde elever bygget Emil fra Lønnebergs værksted op, og der var blevet snittet en del træfigurer. Familien Svenssons gård Katholt var bygget op i legoklodser. Et værksted hed Døden. Her kunne der fx læses om Dødens Dag og forskellige religioners dødsritualer. Et kageværksted, havde bagt kager i kagevis, dog med lidt hjælp af Byens Kagemand, som havde leveret trøffeldej, krymmel og marcipan.

Avis og sociale medier

Et medieværksted med pædagog Maj Osbæck og den store elev-redaktion stod for udgivelse af Frederiks Billedblad, opdateringer på Instagram, Facebook og skole-hjemmesiden www.muss.dk. Der blev også lavet videoer til Skoletube. Redaktionen dækkede de to emneuger, men lavede også interviews med voksne borgere fra lokalområdet, som har en vigtig andel i skolen. En artikel handlede om Brødrene Løvehjerte. Dermed fik alle mulighed for at kende historien om de to brødre, inden den blev opført som musical.

Musical

En del elever var i emneugerne optaget af forberedelserne til musicalen. Og, der var nok at se til. Der skulle både laves kostumer, musik, lyd, lys og rekvisitter. Søren Buhrkal, musiklærer, havde skrevet og komponeret en stor del af musicalen. 12 sange og et vel af replikker skulle være på plads, inden den store premiere. Den sidste gang blev pudset af til generalprøven torsdag formiddag. Samme aften blev den så opført for de øvrige elever og deres forældre. Fredag, inden en velfortjent vinterferie, blev den set af de kommende nulteklasser, bedsteforældre, samt mellemtrins-eleverne fra Karup Skole. Alt i alt blev musicalen set for omkring 1000 publikummer.