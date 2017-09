MC mod mobning i Karup

MC Mod Mobning er en frivillig forening, der forsøger at hjælpe børn, der bliver mobbet.

Foreningen har en motorcykeltur i lokalområdet i Karup den 24. september, hvor de kører for Jakob. Vi har været helt op til 400 motorcykler fra hele landet som er troppet op for at gøre vores til, at mobning mod børn bliver belyst, fortæller Jesper Meilstrup, og giver et eksempel på, hvad det drejer sig om.

Jakob er en pragtfuld fyr på 11 år. Han lider af ADHD, har adfærdsforstyrrelser, specifikke udviklingsforstyrrelser og tourette. Desuden skal han undersøges for mulig autisme.

Forældrene har henvendt sig til foreningen, da Jakob bliver mobbet og udsat for vold i frikvartererne. Han er kommet hjem med synlige kvælertag, mærker efter slag m.m. Det er ikke i orden. Vi larmer mod mobning!