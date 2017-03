Masser af plads til børnene på lørdag

MESSE Når forældre og bedsteforældre går rundt på messen med sine børn og børnebørn, er det ikke sikkert, at børnene synes, at det er lige så hyggeligt som de voksne. Men det er der rodet bod på. For der er nemlig rig mulighed for børnene at få nogle sjove timer ved messen. Uden for hallerne vil Dalgårds Tivoli være klar til at give børnene en oplevelse i en aktivitet, og inden for vil være en stor hoppeborg, som børnene kan forlyste sig i.

Gratis billet til svømmehal

De børn, der kommer til messen, ifølge med en voksen, vil kunne få udleveret en fribillet til svømmehallen ved AIFs stand. Billetterne er gyldig den 1. april. Så husk badetøjet.