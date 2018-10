Martin vandt guld og bronze ved EM

Mesterskaberne afholdes hvert andet år og tæller aldersklasserne fra +35 til +70 med 5 år i hver aldersklasse. I år var der endda en herresinglerække for spillere med +75 år i bagagen. Der deltog ialt 1235 spillere fra 32 lande, og mesterskaberne blev arrangeret af det spanske badmintonforbund i samarbejde med Badminton Europe, som blandt andet også havde sørget for direkte videotransmission fra otte af de 12 baner, der blev spillet på.

Single kamp gav bronze

Martin Olesen stillede op i sin singlerække sammen med 68 andre deltagere. Først i sjette runde måtte Martin se sig besejret af nordmanden Geir Storvik, som trak det længste strå i tredje og afgørende sæt. Geir vandt knebent med cifrene 10-21 21-12 24-22. Martin havde tre matchbolde ved stillingerne 20-19, 21-20 og 22-21 i tredje sæt, men havde altså ikke held med at vinde kampen. Geir blev senere Europamester med en sikker sejr i finalen, mens Martin fik en flot bronzemedalje.

Guld i herredouble

Efterfølgende tog Martin revanche i herredouble, hvor han sammen med Morten XXX finalebesejrede selvsamme Geir Storvik, som havde svenske Bengt Mellqvist som makker, med cifrene 21-15 21-15.

Spiller med ny hofte

Det var en fantastisk oplevelse igen at være med til en turnering af denne størrelse, fortæller en glad Martin, som ikke havde turdet håbe på så godt et resultat efter sin hofteoperation for godt et år siden. Da jeg besluttede mig for at deltage i stævnet for cirka ni måneder siden, kunne jeg ikke spille single, men mange timer i træningslokalerne har bragt mig næsten tilbage på samme niveau som før, hvilket jeg fik bekræftet i foråret med sejrene ved DM og All England.

Næste år spilles VM i Katowice i Polen, og selvom dåbsattesten ikke bliver rykket, håber Martin på at kunne spille med om medaljer, selvom det bliver svært, særligt fordi der er mange stærke asiatiske spillere.