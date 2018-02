Mange vil opleve sovende flagermus i vinterferien

Far og datter er med på den første af dagens to guidede flagermusture i Mønsted Kalkgruber. Her kan man i vinterferien besøge flagermusenes soveværelse indenfor i gruberne, hvor temperaturen året rundt er på 8 plusgrader. Ganske behageligt - måske især hvis man er en flagermus og temperaturen udenfor nærmer sig frysepunktet.

Hvert år overvintrer 18.000 flagermus i grubegangene og interessen for at høre om det mærkværdige og fredede pattedyr er stor hos både børn og voksne.

Sådan er det også for 7-årige Mathias Mejdahl Johnsen og hans storebror Frederik på 10 år. Sammen med bedsteforældrene Ragna og Finn Pedersen har de denne dag taget turen fra Struer for at komme med på deres livs første flagermus-safari.

- Det var spændende. Vi har set flagermus før i Italien og Kroatien, men de var større. De her var små, fortæller Mathias bagefter. Frederik kunne især godt lide at gå rundt i minegangene.

Det var bedsteforældrene, der syntes at børnebørnene skulle have en på opleveren i vinterferien.

- Vi var her selv på den sidste åbningsdag i oktober og bestemte os for at komme tilbage og tage drengene med,fortæller Ragna og Finn.

Ragna, der har en handicappet bror, glædede sig også over den nye kørestolsvenlige sti ned til indgangen.

- Det er skønt med sådan en sti. Jeg er med i en vennekreds for handicappede og måske vi vil forsøge at arrangere en tur hertil til sommer, fortæller Ragna.

Nok se men ikke røre

Allerede om en måneds tid vågner flagermusene af vintersøvnen, så de kan være klar, når der igen begynder at være insekter i luften udenfor. På det tidspunkt har de tabt en tredjedel af deres vægt og det er meget vigtigt, at det lille dyr ikke bruger unødvendig energi, hvis det skal overleve de mange måneder uden mad.

Derfor må man heller ikke røre ved flagermusen, mens man går rundt i grubegangene. Men man må gerne lyse på dem med en lille lommelygte, så husk lygten, hvis du er en af dem, der har planer om at gå på flagermuse-jagt. Sidste chance er søndag den 18. februar. Herefter lukkes porten til grubeindgangen og bliver først åbnet igen, når det er forår. Og til den tid er de fleste af flagermusene formentlig over alle bjerge. De bevingede væsener har nemlig deres helt egen flagermuse-åbning ud til verden.

- Vinterferien er det bedste tidspunkt, hvis man skal opleve flagermusene. Derfor oplever vi også en stadig større interesse for at besøg stedet her i uge 7, fortæller Per Vegger, daglig leder af Mønsted Kalkgruber.

Også i Daugbjerg Kalkgruber kan man i vinterferien opleve de sovende flagermus.