Mange kiggede forbi til opvisning i AIF

FREDERIKS Der var masser at se på torsdag i Alhedehallerne. Her havde Alhedens Idrætsforening AIF inviteret til gymnastikopvisning.

Og de mange optrædende børn var spændte, da de stod og trippede for at komme på gulvet.

Mange forældre, bedsteforældre og søskende var kommet for at se på.

Forældrene havde sørget for, at man kunne købe noget at spise og drikke til opvisningen. Og alt overskuddet går til en sommertur til Baboon City i Herning for spring-børnene.

For nogle af børnene slutter gymnastiksæsonen nu, hvor de skal til at deltage i udendørs sport. Men for dem, der gerne vil fortsætte til spring-gymnastik, så starter man allerede torsdag den 6. april med et blandet hold af store og små, der kan gå til spring frem til sommerferien.

Og det så i hvert fald sjovt og spændende ud, når man så på det, som børnene havde lært i sæsonens løb.

Man havde til opvisningen besøg af DGI Mini Junior, som også gav opvisning.