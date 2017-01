Mand fra Kølvrå sigtet for narkohandel

Narkotika En 37-årig mand fra Kølvrå er sigtet for narkohandel, efter at politiet torsdag slog til på en adresse i Ringparken i Kølvrå. Det skete efter et tip om, at der blev opbevaret og handlet med narko fra en lejlighed. Viborg Politi aflagde derfor i går et uanmeldt besøg hos den 37-årige kort efter klokken 14.

Hos den 37-årige, som i forvejen er kendt af politiet for narkohandel, fandt man da også knap 50 gram hash, 1 gram skunk samt 52 stk. beroligende piller, der ikke var nogen recept på. Der blev også fundet prislister, vægt samt en grensaks med rester af hash.