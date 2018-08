Malthe fortæller om sin flugt fra Afghanistan

Karup Malthe Broe, som nu bor i Thorning og er aktiv i KristenDemokraterne, fortæller i Fredagshjørnet i Karup Sognegård den 31. august om sin flugt fra Afghanistan.

For ca. 10 år siden kom Malthe Broe til Danmark. Hans far, som havde en ledende stilling i hæren, blev skudt, da han ville afsløre korruption i systemet. Hans mor giftede sig igen og fandt først for sent ud af, at den nye mand var en af bagmændene bag mordet på Malthes far.

Den nye mand mishandler familien, og moderen flygter med sine tre børn. De bliver dog skilt fra hinanden undervejs, og Malthe må fortsætte rejsen alene fra Tyrkiet. Turen går med lastbil mod Europa, og Malthe ligger i lastbilen i flere dage, indtil han en mørk aften bliver sat af på en rasteplads i Danmark. Herfra kommer han til et asylcenter i det midtjyske.

Senere konverterer Malthe til kristendommen. Han melder sig ind i KristenDemokraterne, bliver gift med danske Heidi og arbejder nu som butiksmedhjælper på Skelhøje Købmandsgaard.

Eftermiddagen starter med kaffe. Efter foredraget er der mulighed for fællesspisning a 60 kr. ved tilmelding til Fredagshjørneudvalget.