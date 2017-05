Malene laver masser af lækker mad

MAD Der er gang i kødgryderne fra tidlig morgen, for de sidste seks år har Malene drevet sandwich-baren Hos Suss i Kjellerup, og i de år er virksomheden vokset støt og roligt, så hun i dag foruden at drive Hos Suss også hver dag leverer friske sandwicher til 32 skoler.

Alhedehallerne

- Det var uddeler Lars Krog fra Dagli Brugsen, der fik mig til at søge forpagtningen her i Alhedehallerne, for jeg leverede til Dagli Brugsen, og han vidste, at jeg manglede plads, så pludselig gik det hele op i en højere enhed, fortæller Malene Schultz, da Ugeavisen møder hende en onsdag i Alhedehallernes Cafeteria.

Kok

Malene havde som helt ung en drøm om at blive kok, men det gik ikke helt som hun drømte, for firmaet, som hun kom i lære hos, gik konkurs, så det blev i stedet til en uddannelse som social- og sundhedshjælper, men arbejdet i køkkenet trak, og på et tidspunkt kom hun til Hos Suss, som den gang blev drevet af Susanne Bøgelund.

Overtog firmaet

- Efter et par år foreslog Susanne en dag, at jeg overtog firmaet, og efter at have tænkt lidt over det, slog jeg til, og nu kører det som et familieforetagende, hvor far, en søster og en kæreste er med i driften, fortæller Malene, der ser frem til om en måneds tid, at kæresten skifter titel til ægtemand.

Selskabsmad

Selv om der vel egentligt er nok at se til i hverdagen, så har Malene mod på mere.

- Drømmen om et større køkken er gået i opfyldelse. Nu drømmer jeg om at komme til at levere mad til selskaber. Der er jo gode forhold her i Alhedehallerne med Kulturhuset, men jeg vil også gerne levere mad ud af huset, fortælle Malene.

Dygtige hjælpere

- Jeg er ikke bange for at tage fat, og skulle jeg have brug for at tage fri, så er jeg helt tryg ved at de hjælpere, jeg har fået ansat, kan klare opgaven alene, fortæller Malene, og man fornemmer, at hun omgiver sig med en stab af kompetente folk, der kan tage over, hvis det skulle blive nødvendigt. Alene den kendsgerning, at Malene jo ikke både kan være i Kjellerup og i Frederiks på samme tid gør, at personalet er vant til at arbejde en del på egen hånd, og tage nødvendige beslutninger i Malenes fravær.