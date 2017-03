Mød Lyngpigerne og deres kunst

MESSE Når messedørene åbnes, vil man, ved Lyngpigernes stand, kunne gå på oplevelse i kunstens verden. Udstillingen omfatter akvareller, akrylmalerier, collager og malede sten. Der vil blandt andet være abstrakte, nonfigurative, blomster-, dyremalerier.

Lyngpigerne er en gruppe på ti lokale, entusiastiske, kvindelige kunstnere, som en dag om ugen, 20 uger om året, mødes på Dagcenter Frederiks for at svinge malerpenslerne. Sådan har det været de sidste 7-8 år. Det hele startede egentligt med, at kvinderne fik undervisning af Lotte Holm på hendes Kunsthåndværk & Malerskole. Da Lotte lukkede sin skole, blev kvinderne enige om at forsætte de ugentlige, kreative timer uden lærer. Og, valget faldt på det lokale dagcenter.

En af kunstnerne, Lissy Siig fortæller:

- Vi inspirerer, hjælper hinanden og giver konstruktiv kritik. Jeg bliver også inspireret til min kunst fra internettet, fjernsynet og farver, jeg ser. Man ser naturen på en anden måde, når man maler, man ser trætoppe og spillet mellem farver og natur. Jeg maler ikke bestemte motiver hver gang, jeg maler alting og elsker at male med fingrene.

Da jeg besøgte dagcenteret var Ingrid Christiansen i gang med at male en kat.

- Jeg kan lide at male katte. Jeg kan godt lide figurer i malerierne og gerne fiktionsdyr i farver. Malerierne skal helst være farverige, ellers bliver de for kedelige. Jeg har malet i en menneskealder og har blandt andet været på et to-ugers kursus på Malta hos to professionelle kunstnere, siger Ingrid.

Lisbet D. Mølgaard har sin egen udstilling i det tidligere præstekontor og den helt gamle konfirmandstue i den tidligere præstebolig. Hun kan lide at arbejde med årstiderne og maler gerne abstrakte naturer.

Merete Lundsborg har alt for mange malerier i hjemmet, så hun maler på sten.

- Folk bliver glade for at få malede sten i gave, de kan anvendes som bordkort, store, malede sten kan lægges på en trappe. Flade sten, drivtømmer og andet fra naturen anvender jeg i collager, fortæller Merete.

Fælles for kvinderne er, at de alle har været på flere kurser i malerkunstens verden, samt at de med jævne mellemrum udstiller kunst.

Mød kvinderne bag kunsten

Alle kvinderne kan mødes til messen. Her har du mulighed for at vinde et par flasker gode vin, hvis du deltager i deres konkurrence: Hvor mange år har malerholdet heddet Lyngpigerne?