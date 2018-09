Månedens buket

Buketten blev forleden overrakt til dagplejer Susanne Madsen fra Frederiks.

Brand og sygdom

Tilbage i december 2016 opstod der brænd i kælderen i boligen og arbejdspladsen på Søndergade i Frederiks. Branden nåede ikke at udvikle sig, fortæller Susanne, men alt hvad der var i kælderen gik tabt. Rigtig meget i resten af huset blev ødelagt af røg og sodskader. Heldigvis skete der ingen personskader, men vi havde lige lagt penslerne som en del af en renovering. Forsikringen dækkede rengøringen, men der var meget af affektionsværdi, der gik tabt. Desuden kunne Susanne ikke modtage dagplejebørn i de 1 måned, hvor huset blev sat i stand igen.

I 2017 fortsatte det slag i slag. Susannes mand havde det ikke så godt, og i oktober tog han til Møllen ved Tjørring, hvor han kom overpå igen. Han er megasej, min mand, gentager en rørt Susanne flere gange.

Brækket skulder

I starten af januar 2018 ser alt ud til at lysne, men så falder Susanne så uheldigt, at hun får brud på skulderen. Det viser sig at være mere alvorligt end som så, og det er først nu i starten af august, at Susanne så småt er startet op igen. Jeg ville så gerne arbejde igen, men det er et erhverv, hvor jeg hele tiden skal løfte. Det kunne jeg ikke. Det var derfor hårdt at gå hjemme i syv måneder. Den sidste måneds tid, inden Susanne blev raskmeldt fik hun dog lov at komme i arbejdsprøvning hos sine to lokale kolleger. Selvom det nok var grænseoverskridende for alle parter, erkender Susanne her bagefter, at det på mange måder var givtigt, at komme ud og se, hvordan de andre gør. Jeg har lige straks været ansat som dagplejemor i 31 år, men jeg kunne sagtens lære nyt.

Stor hjælp fra mand og familie

Susanne benytter lejligheden til at takke sine børn, svigerbørn og familie, som alle var en kæmpehjælp, da det hele så sortest ud. Hun konstaterer, at man kommer tættere på hinanden, når der er modgang. Sorger og problemer har her vist sig at knytte dem alle tættere sammen.

En anden gevinst er i øvrigt, at Susanne ikke har røget, siden hun faldt. Pludselig havde jeg ikke længere lyst til det.

