Lystfiskerturisme - kan det betale sig?

Viborg kommune planlægger at bruge godt en halv million kroner på at udvikle lystfiskerturismen ved Karup Å. Det sker på baggrund af en henvendelse fra Herning kommune, der allerede er godt i gang med et tilsvarende projekt ved Skjern Å, hvor man samarbejder med Ringkøbing- Skjern kommune. Nu har man også foreslået et samarbejde med Viborg kommune om en indsats omkring Karup Å.

Beløbet på i alt 545.000 kroner tænkes anvendt til udvikling af en hjemmeside, en film og forskellige andre PR tiltag. Der er afsat 200.000 til udvikling af overnatningskapacitet, 100.000 til konsulentbistand, mens 35.000 tænkes anvendt til et kort over Karup Å.

Det samlede budget for Viborg og Herning kommuner forventes at være ca. 1,8-1,9 mio. kr. per år såfremt Viborg Kommune beslutter sig for at følge indstillingen.

Med udgangen af 2018 vil Viborg kommune evaluere indsatsen, og herunder vurdere det fortsatte engagement i projektet og om det eventuelt skal udvides til at omfatte flere å-løb i kommunen.

Projektet har indtil videre omfattet møder mellem Herning og Viborg kommuner samt repræsentanter for lodsejere og lystfiskere ved Karup Å. På mødet blev udformning og indhold i projektet drøftet.

Forvaltningen har desuden den 16. maj 2017 holdt et indledende afklarende møde med Viborg Sportsfiskerforening, der har fiskevand i Karup Å, i Skals Å, Simested Å, Jordbro Å og Fiskbæk Å, der alle hører til Limfjordens og Danmarks væsentligste havørredvandløb, og alle helt eller delvist ligger i Viborg Kommune.

I sagsfremstillingen beskriver forvaltningen potentialet i rosende vendinger:

Karup Å byder på et, også i internationalt sammenhæng, enestående fiskeri efter havørred. Det enestående dækker både over fiskenes størrelse og antal. Verdensrekorden for lysfiskerfanget havørred stammede i mange år fra Karup Å. De i lystfiskersammenhæng mest interessante strækninger af åen ligger stort set alle helt eller delvist i Viborg Kommune, hvor lokaliteter som Hagebro Kro og Hessellund Camping allerede i dag er samlingspunkter for lystfiskere.

Herning Kommune har fået konsulentfirmaet Kvistgaard+HIRD til at udarbejde flere rapporter, hvor man blandt andet har søgt at komme under huden på lystfiskerne. Gennem interview har man spurgt til deres passion for denne hobby og hvordan de oplever mulighederne omkring blandt andet Karup Å. I rapporten fremhæves udtalelser som: Jamen, hold nu kæft. Det er jo fantastiske vandløb, Skjern Å og Karup Å; det bedste fiskevand mellem Oslo og Mnchen, Karup Å er verdens bedste havørredå, Det er fantastisk at fiske i Karup Å og Skjern Å. Og bare nyde naturen, Skulle jeg nogensinde blive skilt, flytter jeg til Karup Å for at fiske.

Lystfiskerne siger samstemmende, at det er helt afgørende for deres valg af fiskested, at vandets kvalitet er i orden, med andre ord at der er noget at komme efter.

For godt til at være sandt

Med denne beskrivelse af forholdene in mente, har vi sat en lystfisker stævne ved Karup Å. Vi mødes på et idyllisk sted ved Fårvang Naturpark og smider snøren med den lystigt, roterende spinner i vandet. Efter nogle forsøg har vi endnu ikke fået andet på krogen end nogle blade. Det kommer ikke bag på Carsten Keis Fomsgård, der er formand for Karup Å Sammenslutningen, i daglige tale kaldet KÅS. Carsten forklarer, at Karup Å slet ikke har det potentiale i dag, som for få år siden. Der er stadig fisk i åen, men bestanden er reduceret væsentligt. Årsagen er først og fremmest en håndfuld sæler, der har fundet vej op i åen.

Hvis ikke det problem bliver løst, er der ikke meget for turister at komme efter. Og da det især er pengestærke og kræsne turister, man vil lokke til, skal man ikke forvente, at de kommer mere end en gang, hvis de går forgæves. Carsten beskriver sælproblemet på denne måde:

- Sælerne er et problem, når de trækker op gennem åen. Udover at dræbe og spise en del havørreder, skræmmes ørrederne, så de må springe for livet.

Og vi kan ikke gøre noget ved det, fordi sælerne er fredet. Selvom fiskerne i Skive fjord har fået tilladelse til at skyde nogle få sæler, er det jo ikke sikkert, at det er dem, der kommer i Karup Å.

Det er ikke naturligt for sælerne, at trænge op i åen, men de gør det, fordi der ikke er føde nok i Limfjorden. Iltsvindet gennem de senere år har fordrevet mange fisk, så sælerne har taget sagen i egen hånd for at få noget at spise. Nogle af dem trænger op i Karup Å, hvor havørrederne kommer for at gyde, som de har gjort gennem generationer.

- Gennem de senere år har vi brugt to millioner kroner på at forbedre forholdene for havørreder her i Karup Å, fortæller Carsten og kan ikke skjule sin ærgrelse, fordi det synes som skønne spildte kræfter. Det har også skabt stor utilfredshed blandt lystfiskerne, men vi vil gerne bidrage til en løsning i fællesskab. Vi håber dog den politiske fokus på fisketurismen kan sætte gang i reguleringen af sæler, så arbejdet kan bære frugt.

For at sætte tal på problemet fortæller Carsten:

- En voksen sæl spiser cirka fire kilo fisk om dagen. Der skal altså kun tre voksne sæler til at fange samme mængde fisk, som de omkring 4500 lystfiskere klarer om året. Og vi vurderer der er omkring 10 sæler i Karup Å, som er spottet helt op til Karup by.

Hverken Viborg kommunes sagsbeskrivelse eller konsulentrapporterne i Herning Kommune fortæller om sælproblemerne.

Dog er der på Christiansborg opmærksomhed på problemet. Bestanden af sæler i de danske farvande er næsten tidoblet på 40 år og derfor åbnede Miljøminister Esben Lunde Larsen op for jagt på sæler, der gør stort indhug i fiskernes fangster.

Sæler er omfattet af EUs habitatdirektiv. Det indebærer, at dispensation til at regulere spættet sæl blandt andet kun kan gives, hvis der er tale om en anerkendt, væsentlig samfunds- eller erhvervsmæssig interesse som for eksempel alvorlig skade på fiskeri. Med alvorlig skade menes omfattende skade på økonomiske interesser. Det betyder, at det som udgangspunkt ikke er muligt for fritidsfiskere at ansøge om regulering af sæler, da fritidsfiskere ikke lider alvorlig økonomisk skade ved sælskaderne.

Kort over Karup Å

Et område hvor lystfiskerne også kan hjælpe er, ved at anvise de gode fangststeder. Man skulle tro, det ellers var noget nær en hemmelighed, når en lystfisker endelig havde fundet sit favoritsted, men sådan er det ikke. Man hjælper gerne hinanden, men man skal lige ind i jargonen, før det giver mening. Vi mødte Carsten ved Karup Å opstrøms Mejerisvinget. Mejerisvinget er et af 136 lokale stednavne, som er opstået gennem tiden. Af andre navne finder vi Bette Niels høl, Oddersvinget, Tyskertræet og Legendens hul.

Mejerisvinget har fået sit navn, fordi åen slynger sig markant nedenfor Fårbæk gamle mejeri. At vi så mødes opstrøms betyder, at vi er gået mod strømmen, altså langs åen i retning af Karup.

Det er disse særegne navne og den erfaring, der er knyttet til dem, der især skal indgå i kortet over åen.