Lyst til en tur i cykelrickshaw?

Foråret står for døren, og vores Rickshaw cykel venter på at blive taget i brug, fortæller trivselspilot, Elin Kronborg, som er en af de syv uddannede rickshaw-cykelførere. Hun opfordrer alle, der har lyst til at cykle, og som af forskellige årsager ikke kan cykle til at henvende sig til gruppen. Går du rundt med et brækket ben, kører vi gerne en tur med dig. Turen er gratis.

Det eneste, du skal gøre, er at ringe til en af trivselspiloterne, så finder de en tid, hvor de kommer og henter dig og kører dig hjem igen.

Der vil ovenikøbet være en æske chokolade til de tre første, der bestiller en tur.