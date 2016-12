FODBOLD Det var den dag, at der blev tændt lys på Karup stadion for første gang i historien.

Seks 12 meter høje master, med i alt otte lamper er monteret. Dette vil sikre, at KKIK Fodbold kan forlænge udendørssæsonen med tidlig start og sen afslutning, i forår og efterårs månederne, hvor dagslyset ikke rækker til den ønskede træningstid og til aftenkampe på stadion.

Lyset er resultatet af en fodboldanalyse gennemført af Viborg idrætsråd, et tilskud fra Viborg kommunes kultur udvalg, et bidrag fra Nordea-fonden, lokale sponsorer, en masse frivillig arbejde, samt en ihærdig fodboldbestyrelse. Tilsammen har de tilsikret, at KKIK Fodbold kan udnytte Karup Stadion fuldt ud, hele året.

KKIK Fodbold har længe ønsket at få lys på stadionet, netop for at kunne have faste træningstider hele året og undgå at skulle flytte kampe til et tidspunkt, hvor der var dagslys. Hvilket i den mørke tid, vil sige at det kun var muligt at spille kampe i weekenden. Med muligheden for at afvikle træning og kampe om aftenen løfter det presset fra kampfordeler, trænere og ikke mindst spillerne om at være bundet til kampafvikling i weekenden.

Spilles året rundt

- Stadion-lyset betyder, at det nu er banens stand, som afgør, hvor meget der kan trænes og, hvor mange kampe, der kan afvikles. Så længe at vi har tørre og grønne vintre kan der i princippet spilles udendørs året rundt, skriver formanden for KKIK Fodbold, Brian Dohn i en pressemeddelelse.

- Lysdækningen af banearealet svarer til tre 11 mands baner og med planlægning af baneplacering tilsikrer vi, at banearealet kan klare belastningen, udtaler Brian.

KKIK Fodbold ser frem til at kunne tilbyde alle deres hold muligheden for udendørs aftentræningen, uden pandelamper og lommelygter, men med en fuldt oplyst træningsbane.

- Vi håber naturligvis, at den nye mulighed vil trække både unge, knap så unge og de lidt ældre spillere ud på banerne, for at få lidt motion og masser af sammenhold med kammeraterne, slutter Brian.