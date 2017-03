Lokalpolitiker tilbage i bybilledet

TILBAGEBLIK I mandags vendte 62-årige Allan Clifford Christensen tilbage til jobbet, som medlem af Venstre for Viborg Byråd, efter længere tids sygdom.

Efter en del forespørgsel på Ugeavisen, har Allan indvilligede i at fortælle om sit sygdomsforløb, fra han fik hjertestop til i dag.

Dagen, den 13. november sidste år, startede godt for Allan. Han var på jagt med 10-12 jagtvenner i Høgild, en jagt Allan havde arrangeret. Efter jagten, skulle jagtvennerne spise frokost sammen i Hønsehuset i Høgild.

- Jeg følte mig træt og troede, at jeg havde en kold lungebetændelse. Jeg rejste mig fra bordet for at hente en gaffel, og så husker jeg ikke mere, men jeg faldt om med hjertestop og vågnede 12 dage efter. De tilstedeværende, heriblandt en falckredder og en mandlig sygeplejerske, gik næsten i gang med genoplivningen, inden jeg ramte gulvet. De arbejdede alle som et team, der blev ringet 112, og jeg fik hjertemassage, mens andre hentede hjertestarteren ved Jethallen, fortæller Allan.

Allan blev genoplivet. Der gik 26 minutter, inden ambulancen ankom. Bagefter kom en helikopter, der fløj ham til Skejby Sygehus.

- Det opererende personale stod klar til at operere mig i hjertet, da jeg ankom med helikopteren. Operationen foregik gennem lysken. Jeg blev lagt i kunstig koma, grunden tror jeg var, at man ville sikre sig, at mine organer fungerede ordentligt, siger Allan.

Allan var i kunstig koma i 12 dage. Under komaen fik han nyrestop, så han kom i dialyse. En dialyse, han fortsatte med i en kort periode, efter han var ude af komaen.

- Da jeg vågnede efter de 12 dage, fortalte en sygeplejerske, at jeg havde været ude for en jagtulykke, så jeg troede, at vi havde skudt hinanden, men det havde vi heldigvis ikke.

Allan tilbragte samlet to måneder på sygehuse først en måned på Skejby og Viborg, og så en måned på et rehabilitetscenter i Skive.

Frisk i dag

Allans hjerte og nyrer er helt raske i dag.

- Jeg har det godt psykisk og har haft det under hele perioden. Mit hjerte og mine nyrer er helt friske i dag. Jeg mangler stadig lidt muskelmasse, fordi jeg tabte en del kilo, mens jeg lå i koma, men jeg får det bedre dag for dag. Der kan gå op til et halvt år, før man er helt ovenpå. Jeg er sluppet fantastisk godt over det. Det er jeg glad for. Jeg har været så heldig, at der har været kompetente mennesker lige fra start af. Jeg var på det rigtige sted, på det rigtige tidspunkt. Det med hjertedød uden for hospitalerne er ikke godt, selv om færre dør af det, end tidligere. Jeg føler mig lidt i en eksklusiv klub, fordi jeg overlevede, men jeg synes da, at det var lidt uretfærdigt, at det skulle ske for mig, for jeg var i en god fysisk form, og for 4-5 år indførte jeg en sundere koststil, siger Allan.

Et andet forhold til livet

- Jeg har får et andet forhold til livet efter denne oplevelse. Ting tæller med en anden vægt, jeg finder mig ikke i alt, det har jeg nu aldrig gjort, men det er ikke blevet mindre. Jeg har altid været meget pligtopfyldende angående mit politiske liv, og det er bestemt ikke blevet mindre med alle de positive tilkendegivelser, jeg har fået under min sygdom. Livet er dejligt, slutter Allan.