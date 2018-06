Lokaldysten - en kæmpe succes

Der var børn, unge, ældre, supertrænede sportsfold, dem med rollator og de, der eller aldrig kommer ud. Klokken 17.15 stod de alle klar foran Jethallen. Vejret var varmt og humøret var højt: Vi skal vise, at vi står sammen i Karup, og Vi bakker op om vores by, var den gængse holdning. Karup by viste sig i den grad, at her står man sammen. Lars Hvid Jørgensen, arrangør fra Karup Handelsforening, var da også en glad mand: Vi er vildt imponerede over alle de, der kom og bakkede op! Det har været en kæmpe oplevelse at få lov at arrangere. Stor ros til Karup by! Lars og de øvrige arrangører glædede sig også over, at rigtig mange af deltagerne havde tid til at blive efter konkurrencen og valgte at spise og hygge sig med alle de andre. Der var simpelthen en supergod stemning!

10.000 fra AKTIV Karup

AKTIV Karup havde sat 10.000 kroner på højkant, hvis der dukkede mere end 500 deltagere op. Så selvom det endelige landsbydyst resultat først afsløres den 23. juni, kan Karup borgerne allerede nu glæde sig over i fællesskab at have tjent 10.000 til byen.

Hvad pengene skal bruges til, er endnu ikke bestemt. Arrangør Søren Kjærulff Andersen lover, at der udskrives en idkonkurrence, når det endelige resultat foreligger.

Vil du se flere billeder, så kig ind på www.ugeavisenkarup.dk/billedserier eller tjek ugeavisens facebook side.