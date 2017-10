Lokal kunsthåndværker samler professionelle keramikere fra hele verden

Jeg følte mig tiltrukket af temaet FOMO eller Fear Of Missing Out, fortæller Helle. Som kunsthåndværker kan man let føle sig udenfor, og det kan være svært at åbne op og lade sig inspirere af andre. Derfor har jeg som kurator ønsket at skabe en udstilling, der bringer kunsthåndværkere sammen og lader dem inspirere hinanden. Helles del af FOMO kalder hun International Ceramic Exchange. Hun har derfor inviteret keramikere fra 11 forskellige lande - USA, Canada, Australien, Indien, Japan, Sydafrika og fra mange lande i Europa. Efterfølgende har hun sat dem sammen to og to og bedt dem åbne op og lave et nyt fælles værk. Det har skabt dialog og en udstilling på et meget højt niveau. Mange af keramikerne har udtrykt stor begejstring for den åbenhed, som de er blevet en del af. Det har fået dem til at blomstre, slutter en travl Helle, som i øvrigt også har været med til at organisere, at kunstnerne holder foredrag og forelæsninger, mens de er i Danmark.