MESSE Mens gæsterne går rundt i hallerne og ser de mange ting, medlemmerne af Frederiks og Omegens Handels- & Erhvervsforening har at byde på, kan de nyde musikken fra The Sclrish, der underholder med Skotsk og Irisk musik, fx "Black Is the Colour of My True Loves Hair" og "Wild Rover".

Bandet er ikke helt ukendt i Frederiks, da de spiller fast ved den årlige Rom- og Whiskyfestival i selvsamme haller.