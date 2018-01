Liv på Alheden, en ny forening

I et forsøg på at gøre yderområderne i Viborg Kommune mere synlige er en gruppe borgere i den gamle Karup kommune er gået sammen om at ville starte foreningen: Liv på Alheden. Foreningens formål er at igangsætte kulturaktiviteter samt medvirke til at der sker bosætning og at der oprettes nye arbejdspladser i vores lokalsamfund.

Aktiviteterne kan være mangeartede, men i hovedsagen skal det indeholde forskellige kulturaktiviteter og naturen omkring os har også høj prioritet, som aktivitetsområde.

Der er på nuværende tidspunkt oprettet en facebookgruppe, der hedder: Liv på Alheden. Denne gruppe er tænkt som en inspirationskilde, hvor medlemmerne af gruppen kan komme med ideer og indslag til aktiviteter.

Der afholdes stiftende generalforsamling i Grønhøj sidst på måneden.