Lions Karup har doneret kr. 6.000 til Brugerrådeti Frederiks

I anledning af donationen var repræsentanter for Lions Karup forleden mødt op på Dagcenteret i Frederiks, hvor man sammen med bestyrelsesmedlemmer for Brugerrådet fik en rundvisning på centeret.

Man fik fortalt om det store frivillige arbejde man fra Brugerrådet gør for pensionisterne i Frederiks området. Der er således arrangementer hver 14. dag på Dagcenteret samt en sommerudflugt, hvortil donationen var kærkommen.

Præsident for Lions Karup, Carsten Staal-Thomsen udtalte, at selv om Lions uddeler penge til både nationale og internationale formål, er det altid en særlig glæde at uddeler midler lokalt, idet Lions på den måde kvitterer for den store lokale støtte, som de modtager gennem julelotteri og Karup Å marked.