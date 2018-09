Lions afholder musikarrangement i Frederiks

Heinz Lieder fra Lions pensionistudflugtsudvalg har sendt ugeavisen et billede og beretter om et vellykket musikarrangement rettet mod personer, som har svært ved at komme hjemmefra, og som bor i den gamle Karup kommune.

Det var Dagcentret i Frederiks, der lagde nogle fantastisk egnede lokaler til de cirka 60 deltagere. Underholdningen bestod af 3 x Hans, som er et lokalt orkester fra Skive, der med deres lune humor og fællessange underholdt, så salen gyngede. Det var en fornøjelse at se smil i øjne og fødder, der trampede taktfast til musikken, beretter Heinz. I pausen blev der spist boller, lagkage og gode småkager fra Byens Kagemand. For os at se var det nogen fantastiske timer, som kun kan lade sig gøre med stor hjælp fra de lokale plejehjem, hjemmehjælpere samt andre frivillige hjælpere, siger Heinz.

Arrangementet er gratis for deltagerne, og Lions håber at se mindst lige så mange næste år. Det er sådanne arrangementer der gør, at det er sjovt at lave frivilligt arbejde, slutter Heinz sin beretning.