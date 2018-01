Lidt om Maud og hendes dessert

Delikatesseaften Nordens formand, Jann Rasmussen, har gravet i historien, for at finde ud af, hvem dronning Maud er. Hun er en engelsk prinsesse og er datter af Edward 7.. Hun blev gift med den danske prins Carl, der var broder til den danske konge, Christian den 10. Prins Carl fik tilbudt den norske trone, da unionsopløsningen med Sverige i 1905 fandt sted, og sagde ja-tak efter en folkeafstemning. Han tog det norske navn kong Håkon 7. Han blev utrolig afholdt og respekteret i Norge, og i 1906 drog han med sin kone, Maud, på en præsentationsrejse igennem landet, og i Haugesund blev en dessert kreeret til Maud, som straks faldt for den, og siden blev den opkaldt efter hende: Dronning Mauds yndlingsdessert.

Spændende bliver det da at smage den onsdag den 17. i Grønhøj kulturhus.

Husk tilmelding. Først til mølle princippet er gældende.