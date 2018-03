Ledige pladser til Grønlandstur

Det er en realitet, at sommerturen til Sydgrønland, som Foreningen Norden i Karup bliver gennemført.

Den 31. juli rejser 22 medlemmer af foreningen til Sydgrønland for i otte dage at opleve den del af Grønland. Man indkvarteres på højskolen i Qaqortoq, hvorfra man hver dag drager ud for at opleve isbjerge, gletsjere, grønlands landbrug og fortidsminder. Selve turen starter i Viborg, hvorfra man kører i bus til Kastrup lufthavn tidligt om morgenen. Når selskabet kommer retur igen den 7. august sent om aftenen, holder bussen klar til at køre tilbage til Karup. Busturen koster 400 kr, hvis man er medlem af foreningen Norden i Karup. Ikke-medlemmer skal betale 9oo kr.

Jørn Rasmussen, Frederiks, oplyser, at han har aftaler med Grønlands rejsebureau om fortsat tilmelding, så interesserede kan stadig nå at melde sig. Jo flere, der er med, jo billigere bliver transporten til og fra København

På foreningens hjemmeside www.norden-karup.dk, kan man læse et udførligt program for turen. Man kan selvfølgelig også nå at blive medlem endnu, tilføjer han.