Lav gratis parkering ved sygehuse

Flere og flere sygehuse har desværre indført betaling for parkering ved vores sygehuse. Det er en uskik og til gene for både patienter, pårørende og personalet. Specielt for de mange patienter, der skal på sygehuset mange gange og i lang tid. Ligeledes kan patienternes ægtefæller have brug for parkering gennem længere tid. Og personalet påføres en udgift for at møde frem og passe deres arbejde. Mange sygehuse tilbyder heldigvis gratis parkering til glæde for patienter, pårørende og personalet. Alle vores sygehuse i Region Midtjylland bør tilbyde gratis parkering ved sygehuset.