Lav en halmdukke i Skelhøje Kulturhus

På lørdag kl. 10 går det løs. Det er både sjov og alvor, siger Kim Steffensen, formand for Trivita i Skelhøje.

På lørdag inviteres Skelhøjeborgerne derfor til at lave halmdukker i Kulturhuset. Halmdukkerne har en symbolsk værdi. Vi vil ikke spises af med hø og hakkelse. Vi vil vise byrådet og planlæggerne, at der er liv på landet. Alle Skelhøje borgere opfordres til at møde op, lave en dukke og på den måde støtte aktionen.

Der er masser af halm og assistance til at lave en halmdukke, man skal dog selv tage tøj og sko med, som kan trækkes på halmdukken. Jeg forventer, vi får en god snak om, hvad vi vil og kan gøre for at bevare vores by.

Vi ønsker simpelthen udvikling fremfor afvikling! , slutter Kim.