Lars Løkke Rasmussen besøger Animationsskolen i Viborg

Dagen starter på Aalborg Katedralskole. Her vil statsministeren sammen med Venstres spidskandidat, Tina French Nielsen, debattere lokalpolitik med gymnasieeleverne.

- Der er rigtig mange unge, som skal stemme for første gang. Og deres stemme er præcis lige så meget værd som min og alle andres. Derfor håber jeg, at rigtig mange førstegangsvælgere gør brug af deres stemme, siger Lars Løkke Rasmussen.

Derefter går turen mod Viborg, hvor Lars Løkke Rasmussen besøger uddannelsesinstitutionen The Animation Workshop. Med på besøget er Venstres spidskandidat Ulrik Wilbek.

- Jeg glæder mig til at besøge Viborg og høre mere om Ulrik Wilbeks planer for Viborg Kommune. Jeg ved, at Ulrik brænder for uddannelse og de unge, og at det vil være et meget vigtigt område, hvis han bliver borgmester, siger Lars Løkke Rasmussen.

Herefter tager Lars Løkke Rasmussen til Favrskov Kommune for at besøge virksomheden Hammel Furniture A/S sammen med Venstres spidskandidat, Flemming Nørgaard. Virksomheden har gjort en særlig indsats for, at få flygtninge integreret på arbejdsmarkedet. Bedre integration er en mærkesag både for Venstre på landsplan og i Favrskov.

- I årtier har integrationsindsatsen slået fejl. Misforståede hensyn og forsigtighed har betydet, at alt for mange indvandrere og flygtninge ikke er blevet integreret godt nok i det danske samfund. Derfor er det glædeligt, når jeg ser virksomheder som Hammel Furniture, der tager ansvar og gør en særlig indsats for få flygtninge integreret på arbejdsmarkedet, siger Lars Løkke Rasmussen.

Dagen slutter i Randers med et besøg hos virksomheden Gardin Lis sammen med Venstre-borgmester Claus Omann Jensen.

- Gardin Lis har vist, hvordan man nedbryder skel i arbejdsmarkedet. Hvordan kloge hænder og kloge hoveder arbejder godt sammen. Derfor glæder jeg mig til at høre, hvordan Gardin Lis rejse fra lille til stor virksomhed har været, og hvad de har af fremtidsdrømme, siger Lars Løkke Rasmussen.

Program

Klokken 09.00: Aalborg Katedralskole, Skt. Jørgensgade 5, 9000 Aalborg

Klokken 11.30: The Animation Workshop, Kasernevej 5, 8800 Viborg

Klokken 13.30: Hammel Furniture A/S, Anbækvej 111, 8450 Hammel

Klokken 15.15: Gardin Lis, Neptunvej 16, 8960 Randers SØ