Landsbykaffe skudt i gang på friplejehjemmet i Frederiks

12 glade ældre fra lokalområdet kom ved egen drift eller ved hjælp af chauffører til Friplejehjemmet i Frederiks, hvor der ventede et veldækket kaffebord og nogle glade og forventningsfulde plejehjemsbeboere, der var klar til en rigtig god tår kaffe og lidt hyggesnak.

Besøg af Søren Pape Poulsen

Tidligere borgmester og nuværende justitsminister Søren Pape Poulsen, som har været vært ved Søndagskaffe i Viborg flere gange, lagde vejen forbi og var med til at gøre dagen festlig. Søren sagde bl.a. i sin tale, at ingen i dagens Danmark hverken fortjener eller skal være ensomme, og derfor

er Landsby-kaffe et godt initiativ, der åbner mulighed for ældre borgere, som efter et langt og arbejdsomt liv kan være med i et socialt fællesskab, hvor man hygger sig og spreder glæde.

Rammerne i Friplejehjemmets opholdsstuer er perfekte, og rummeligheden blandt beboere og personale gjorde det til en rigtig god oplevelse, som de ældre kan leve højt på et stykke tid. Der blev drukket kaffe og spist kage, såvel som mangen en god snak var med til at skabe en festlig stemning. Jacob Bjerre var mødt op, og sammen med plejehjemmets piano fik musikken også humøret i top med lidt fællessang ind imellem snakken og kaffetåren.

Successen gentages i december

Tilbagemeldingerne fra såvel gæsterne som plejehjemmets beboere var særdeles positiv, og Støtteforeningen for Frederiks Friplejehjem, som sammen med foreningen Søndagskaffe i Viborg står bag initiativet, glæder sig allerede til næste kaffeslabberas, som bliver i december måned, når julestemningen så småt er ved at holde sit indtog.

Chauffører og musikanter søges

De to foreninger søger i øvrigt lokale borgere, der vil hjælpe med at være chauffører, og folk der har musik i blodet, som kan være med til at gøre disse søndage festlige.