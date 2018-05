Landsbydyst - nu er det nu!

Vi håber, at 500 borgere møder op. Vi skal vise, at vi står sammen her i Karup, siger Lars Hvid Jørgensen, Karup Handelsforening, og tilføjer, at Jethallen og byens foreninger og butikker står sammen om arrangementet, der handler om, at Karup bys borgere skal dyste mod andre byers borgere.

Lokaldysten

Lokaldysten er en del af optakten til Viborg Snapsting. I år konkurrerer 15 landsbyer i Viborg Kommune om at gå, løbe eller cykle flest kilometer pr indbygger. Karup er med for første gang.

Den by, der tilbagelægger flest kilometer i forhold til indbyggertal, vinder 10.000 kroner. Karup er den tilmeldte by med flest indbyggere. Det betyder, at her også skal præsteres flest kilometer, hvis man skal vinde de 10.000 koner. Der er dog udlovet 7.500 til 2. pladsen og 5000 til 3. pladsen.

AKTIV Karup har tilmed lovet at lægge 10.000 kroner i puljen, hvis der møder mere end 500 Karup-borgere op til dysten.

Konkurrencen starter kl. 17.30, så deltagerne skal være klar ved Jethallen klokken 17.15

Gratis mad, hoppeborg og gode tilbud

Foruden muligheden for hyggeligt, aktivt samvær har AKTIV Karup opstillet hoppeborge til børnene ved Jethallen, og der vil være særtilbud fra butikkerne. Efter dysten vil der være gratis frikadeller og kartoffelsalat. Vi håber, vi kan lave en fest ud af det og få en god dag.

Sidste landsbydyst foregår i Skals den 18. juni. Vinderen af Landsbydysten 2018 vil blive afsløret lørdag den 23. juni på Nytorv i Viborg i forbindelse med Viborg Landsby sammenslutnings arrangement.

Du kan læse mere om Karups del af landsbykonkurrencen på KKIKs hjemmeside eller følge lokaldysten på facebook.com/lokaldysten