Landsby-kaffe den 9. september på Friplejehjemmet i Frederiks

Det bliver i en lidt anderledes form, men med den samme fantastiske koordinator Bettina Christensen, som mange af de ældre kender og er helt tryg ved.

Vi vælger at kalde det Landsby-kaffe fordi det foregår fast i en landsby, nemlig Frederiks, og kommer i modsætning til den kendte Søndagskaffe kun til at foregå en gang i kvartalet, fortæller Frank Larsen, næstformand i bestyrelsen for Frederiks Friplejehjem. Rammerne på Friplejehjemmet i Frederiks er helt perfekte til denne kaffehygge, hvor man forventer at kunne samle 10-15 ældre hver gang. Der vil selvfølgelig blive drukket kaffe og spist kage, som fremstilles lokalt i plejehjemmets køkken eller købes hos en af de lokale bagere i området. Der vil ligeledes blive mulighed for lidt fællessang af mange af de gamle kendte sange, som de ældre jo kan udenad, og som sætter tanker og minder i gang, såvel som det lyser sindet og humøret op. Til den del må vi se, om vi kan finde nogle lokale ildsjæle, der kan spille på et af plejehjemmets klaverer, siger Frank Larsen håbefuldt.

Kaffe en gang i kvartalet for ældre over 75

Betingelserne for at være en del af ordningen er, at man er godt op i årene (75+) og trænger til at være social sammen med ligesindede.

Ordningen kommer til at foregå en søndag i hvert kvartal, og vil typisk være fra kl. 14 16. De ældre vil blive hentet og kørt retur af frivillige chauffører, som man håber på at kunne rekruttere i lokalområdet. Vigtigst af alt er, at det skal være gratis for de ældre at deltage.

Besøg af justitsminister Søren Pape Poulsen

Den første gang, der er Landsby-kaffe bliver søndag den 9. september 2018, hvor en af de gamle og kendte værter ved Søndagskaffe Viborg tidligere borgmester og nuværende justitsminister Søren Pape Poulsen, kigger ind og er med til at indvie ordningen. Jacob Bjerre kommer også forbi og spiller på klaveret.

Chauffører og musikanter søges

Har du lyst til at hjælpe med at være chauffør, eller har du musik i blodet og har lyst til at komme og være med til at gøre disse søndage festlige, så kontakt endelig Bettina

Christensen på telefon 61 31 53 46 hver torsdag mellem 9 og 11.

Vi glæder os til at høre fra jer, og ikke mindst til at hygge med de ældre på Friplejehjemmet i Frederiks, slutter Frank Larsen.