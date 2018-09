Landbo Limfjord stiller skarpt på omkostninger i budgetterne

Her vil udgangspunktet være, at den forventede omsætning fratrukket det ønskede overskud bestemmer omkostningerne for budgetåret.

Den gængse tilgang til budgetlægning blandt mælkeproducenter og rådgivere har været, at produktionsomfanget ganget med den forventede mælkepris fratrukket de forventede omkostninger har bestemt det budgetterede resultat. Metoden med at lade det ønskede resultat fastsætte omkostningerne fremfor at lade omkostningerne fastsætte resultatet betyder, at det er resultatet, der bestemmer omkostningerne og ikke omvendt.

I første omgang kan dette lyde irrelevant, men fokus bliver ændret, og metoden er udbredt og kendt indenfor økonomistyring som target costing, fortæller økonomikonsulent Jakob Jessen, Landbo Limfjord.

Fordelene ved fremgangsmåden er, at omkostningerne kommer i fokus, og der arbejdes med disse med henblik på at ramme virksomhedens indtjeningsmål. Omkostninger er i udgangspunktet til at ændre og med et fastsat mål for indtjeningen, er opgaven at fastlægge de arbejdsprocesser, der sikrer, at omkostningerne ligger indenfor den ramme, som sikrer indtjeningen.

Overordnet kan vi sige, at med target costing har landmanden fokus på tiltag, som skal medvirke til at reducere omkostningerne. Hvis den ene omkostning øges, så skal der findes en tilsvarende reduktion i en anden omkostning. I sidste ende sparer landmanden tid og penge og forbliver effektiv og konkurrencedygtig.

Jakob Jessen slutter af med at fortælle, at budgetprocessen efter principperne i target costing endvidere indgår i et forskningsprojekt på Aarhus Universitet og vil blive fulgt af lektor Morten Jakobsen fra Aarhus Universitet, der vil anvende erfaringerne i et forskningsprojekt omkring økonomistyring blandt mælkeproducenter.