Land og by - sammen kan vi styrke udviklingen

Det er vigtigt, at der skabes en Viborg Kommune i balance, og udviklingen styrkes. Et flot og stort arbejde udføres af ildsjælene i lokalområder, og det er fantastisk den entusiasme, der arbejdes med. Det er derfor et rigtig godt skridt på vejen, at der er politisk enighed om at danne et landdistriktsudvalg. Jeg mener, at det også er vigtigt, at der i den kommunale forvaltning bliver personalemæssige ressourcer til at hjælpe ildsjælene med deres arbejde. Personaletimer kan give vejledning til landsbyernes projekter om, hvordan projekter igangsættes, ildsjælene kan få hjælp til at få de kommunale tilladelser, så de ikke skal gå fra forvaltning til forvaltning, og sidst og ikke mindst kan der ydes support til at lave ansøgninger til fonde og sponsorer. Også landsbyernes driftsmæssige opgaver som hjemmeside og Facebook kan der ydes inspiration og assistance til, og der kan i et samarbejde laves præsentationsmateriale over lokalområderne. Jeg vil også foreslå, at for hvert område udpeges en eller flere velkomstguider, der kan præsentere områdets faciliteter for potentielle tilflyttere, og der skal selvfølgelig også laves markedsføringsmateriale, som dækker hele kommunen ved fx salg af byggegrunde, så hele paletten af muligheder for at bosætte sig bliver præsenteret. Sammen kan vi styrke de positive udviklingscirkler, og vi er stolte af at bo her, det gælder både land og by.