Læserbrev Kære Skelhøje borgere. Det var hårde ord som borgmester Torsten Nielsen brugte forleden på primetime tv , om landsbyerne og især om Skelhøje.

Borgmesteren har en pointe i udsagnet om at man selv skal gøre noget for at få del i midlerne. Men det har I jo allerede gjort i flere tilfælde og det er godt at se, at selv om Skelhøje i prognoserne er dømt til nedprioritering som samfund, gør i et stort stykke arbejde for at gøre denne profeti til skamme.

Dansk Folkeparti går til kommunalvalg med den filosofi, at der skal være liv og aktiviteter i alle samfund i Viborg Kommune. Derfor drager vi nu på turne rundt i kommunen for at høre lokalborgernes visioner for netop deres område.

Vi vil være at finde ved købmandsgården i Skelhøje , Fredag 10. November i tidsrummet 15 17.30, hvor I kan komme og lufte Jeres ideer, meninger og holdninger som vi så vil bearbejde efter et forhåbentligt god valg For Dansk Folkeparti.

Vi har også et par ideer med til at få Jeres by tydeligere på landkortet ,- på gensyn!

I kan finde os ved den blå Camp(ing)vogn.