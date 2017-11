Lad erhvervslivet blomstre

Tilbage i september læste jeg en artikel i Viborg Stift Folkeblad under overskriften Masser af job at få i Viborg. Det gjorde mig naturligvis glad. - Det at vide at jeg er bosiddende i en kommune, hvor vi har mulighederne for en høj beskæftigelse, og at vi i vores kommune har en række veldrevne virksomheder, der i et solidt samarbejde med den offentlige sektor, har skabt flotte resultater og nye positive vinde i vores del af landet.

Det er klart, at vi skal have ekstra fokus på at kunne tiltrække den nødvendige arbejdskraft til de mange ledige stillinger, bl.a. med et stærkt fokus på udbygningen af vejnet til og fra vores område. Men den gode historie er åbenlys - endnu engang markerer vi os som en stærk og erhvervsvenlig kommune, der er forberedt på vækst.

Kernen i konservativ erhvervspolitik er at sikre, at det offentlige ikke skal stå i vejen for den virkelyst og det initiativ, der naturligt driver iværksættere og virksomhedsledere. Derfor er det vigtigt, at Viborg Kommune fungerer som den servicevirksomhed, som den er tiltænkt.

Virksomhederne ligesom flertallet af mennesker kan og skal klare sig selv. Derfor skal de også have de absolut bedste betingelser for at udvikle sig og opnå sit fulde potentiale. Det skal anspore den enkelte til at gøre en ekstra indsats med egen virksomhed og dermed samtidig forbedre konkurrenceevnen i vores kommune.

Jeg er til dagligt medejer og leder i virksomheden Jyden Bur, der har 130 ansatte, og som sælger produkter til hele verden. Det er bl.a. med den baggrund, jeg har valgt at stille op til dette kommunalvalg, da jeg føler, jeg kan bidrage med en anden indgangsvinkel og et know-how. Det er vigtigt, at de folk der træffer beslutningerne også ved, hvad det er for en virkelighed, der præger vores lokale erhvervsliv.

Et højt kommunalt serviceniveau er udtryk for gode resultater og effekter i forhold til vores virksomheder. At Viborg Kommune er imødekommende, når der skal bruges hurtig afklaring og svar på konkrete spørgsmål, er vigtigt for, at vi kan fastholde den gode og positive udvikling.

Heldigvis har jeg talt med mange lokale virksomheder, som føler, at de bliver serviceret på højeste niveau og er tilfreds med den kurs, der er lagt i en konservativ ledet kommune. Den positive kurs skal vi bevare!

Jeg er klar til, at bidrage med min viden i den nye Kommunalbestyrelse og arbejde målrettet på, at vi forsat har fuld fokus på erhverslivets betingelser i vores fælles Kommune

