Løb 240 km i Afrikas ørken

DRØM Marianne Kleist fra Kølvrå har lige startet egen psykolog-praksis i Viborg. Og så har hun netop gennemført et 240 km. langt etapeløb i den marokkanske ørken, Og for hende er det to sider af samme sag: det handler om at træde ud af sin komfortzone og prøve sig selv af.

Marianne har længe været løber - og hendes mand har løbet nogle vilde løb. Blandt andet Marathon Des Sables i Marokko - som er et 240 km. langt etapeløb gennem ørkenen. Og Marianne fik en drøm om også at løbe netop det løb:

- Og så satte vi os ned og lavede en plan. Man rejser sig jo ikke lige fra sofaen og så rejser til Marokko og løber. Der skal meget forberedelse til.

En drøm

- Men for mig handler det om at tænke ud af boksen. At træde om af sin komfortzone og prøve noget nyt. Kun på den måde kan man vokse som menneske.

- Og det er nøjagtig det samme, når jeg har åbnet min egen praksis efter mange år som ansat. Det handler om at forfølge en drøm, lave en plan og sætte sig et mål, fortæller Marianne, da Ugeavisen møder hende til en kop kaffe i hjemmet i Kølvrå.

Hun opfordrer folk til at se på deres liv en gang imellem og stille sig selv spørgsmålet: Hvad er det jeg drømmer om - og hvordan kommer jeg derhen. Og så skal man sætte sig mindre del-mål. Man skal tage det i små etaper, så det ikke bliver for uoverskueligt.

Overvandt krise

- Det var det samme den dag, hvor jeg i Marokko skulle løbe en etape, der var 86 km. lang. Omkring 60 km. ude var jeg bare flad. Og så er det, at ens egen overtalelses-evne og viljestyrke bliver testet. Og så snævrede jeg den ind til - nu sætter jeg den ene fod foran den anden - og det er her jeg er. Og lade være med at tænke på, at målet er mere end 25 km. væk. Bare den ene fod foran den anden. Og når man så har gennemført, er det bare en helt overvældende god følelse. Fordi man har bevist overfor sig selv, at man kunne havne i en krise, men også kunne komme ud af den. At man kunne noget, som man egentlig ikke vidste, om man kunne, siger Marinanne Kleist.

Vildt terræn

Marathon des Sables er et af de vilde løb. Gennem ørken, i bjergterræn og med temperaturer op til 40-50 grader. Og man løber med en rygsæk, hvor man har det, man skal bruge, til en uge.

De første dage løber man 30-40 km. om dagen. Og så kommer den hårde fjerde etape, hvor man løber 86 km. Derefter har man en hviledag. Femte etape er et marathonløb - og sjette etape er den del af et UNICEF velgørenhedsløb, hvor andre også kommer og løber med.

Undervejs i løbet overnatter man i beduintelte. Og her er der ingen privatliv:

- Man skifter tøj sammen, spiser sammen og overnatter sammen. Så man kommer meget tæt på andre mennesker. Det er utrolig spændende at møde så mange nationaliteter og så mange typer af mennesker. Jeg aner ikke, hvad de laver til daglig. Og det er heller ikke vigtigt her. Det vigtige er her og nu og dette løb. Og her støtter vi hinanden og opmuntrer hinanden. Vi er ikke konkurrenter, men har et fællesskab om at nå i mål, siger Marianne, der var meget stolt over at nå målet. Det var en enorm tilfredsstillelse at nå det mål, som hun havde sat.

Stræb efter målet

Og det næste mål er så at få praksissen i Viborg op at køre.

Og hvad angår løb, så er Marianne vist ikke færdig med de specielle løb. I hvert fald har hun overvejet at løbe Hærvejs Marchen i Viborg.

Hun håber, at folk vil blive bedre til at skrotte Janteloven og vil turde sig: Jeg har et mål, og jeg går efter det. For på den måde kan vi komme meget længere som mennesker - for vi indeholder alle så meget mere end vi udnytter til daglig.