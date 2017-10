Kun politisk samarbejde kan nu gøre Akuthospital Viborg helt færdigt

Gad vide om Akuthospital Viborg bliver færdigt? og hvor meget bliver der egentligt lavet?

Akuthospital Viborg bliver færdigt bare ikke i den oprindelige udgave.

Nu er budgettet overskredet igen og nu for tredje gang og der skal igen fjernes dele af sygehusets ud- og ombygningen fra det oprindelige projekt.

Regionsrådet har dermed fjernet helikopterlandingspladsen ligesom renoveringen af 2 etager i det eksisterende byggeri også fjernes.

Det betyder at byggeriet Akuthospital Viborg bliver amputeret og det færdige resultat ikke bliver som det oprindeligt var projekteret og forventet af såvel borgere som personale.

Som Regionsrådspolitikker og kandidat til det nye Regionsråd skal jeg se fremad for når byggeriet står færdigt i 2020 så er resultatet det, vi kunne få for de Kvalitetsfondsmidler vi fik stillet til rådig-hed.

Under en byggeproces som denne hvor det er Kvalitetsfondsmidler der betaler for ombygningen af hospitalet, har Regionsrådet de midler til rådighed der er bevilget fra staten og der kan ikke tilføres flere penge til projektet.

Jeg vil derfor opfordre til at de politiske pjalter slås sammen, således at de kommende Regions-rådsmedlemmer fra Viborg samarbejder (uanset partifarve), med det mål at få en færdiggørelse af Akuthospital Viborg prioriteret i de fremtidige budgetforhandlinger i Regionen.

Skulle jeg blive genvalgt stiller jeg mig gerne i spidsen for denne opgave.