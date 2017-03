Kulturstrategi 2017-2020

LÆSERBREV Så har vi i Kultur- og Fritidsudvalget vedtaget vor nye Kulturstrategi, som udpeger retningen for vor kulturpolitik i Viborg Kommune i årene 2017-2020.

Forud for vedtagelsen er gået en fordebat med bl.a. to velbesøgte borgermøder og omkring 100 indspark i form af kommentarer og forslag til den fremtidige kulturpolitik.

Alle disse indlæg, som er blevet vendt i udvalgets drøftelser, vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for. De vidner om et aktivt og engageret kulturliv i hele kommunen, hvilket lover godt for fremtiden.

Af kommentarerne fremgår det, at der bredt er opbakning til de overordnede indsatser på det kulturelle område som f.eks.:

- Domkirkevarteret Viborg Kulturarv

- Viborg Sport & Event Tingvejsprojektet

- Kultur og Erhverv

- Kultursamarbejder på tværs

Dertil kommer to andre overordnede indsatser, som bl.a. er et resultat af borgerinddragelse og forslag fra borgere:

- Kommunikation til borgerne om kulturtilbud

- Kultur i hele kommunen

I.f.t. til kommunikationen til borgerne om kulturtilbud er der i samarbejde med Viborg Stifts Folkeblad en ny kultur-app i støbeskeen, som giver borgerne mulighed for løbende at blive orienteret om events, koncerter og arrangementer og endvidere arbejder vi på at markedsføre kulturtilbuddene i et helt nyt trykt magasin-koncept.

Og omkring kultur i hele kommunen vil vi fra udvalgets side i samarbejde med en række af vore kulturelle institutioner m.fl. barsle med et program, hvor en række arrangementer afvikles lokalt i en række (lands-)byer udenfor Viborg.

I den forbindelse er det glædeligt, at vi i udvalget har 0,5 mio. kr. pr. år i perioden 2017-2020 til at udmønte Kulturstrategien.