Kultur, natur og fritidgiver trivsel i Karup bymidte

LÆSERBREV Byfornyelsen med det flotte nye torv står klar til at møde forårets og sommerens komme.

Forsamlingshuset, byens hus, er i færd med at blive udbygget og forvandlet til et spændende moderne samlingssted for byens borgere i den kommende tid.

En bypark, der med stier og grønne plæner er etableret på det tidligere baneareal, venter også på byens indbyggere ved forårets komme.

Byens unge glæder sig med spænding til indretningen af den kommende multibane i byparken ud for Karup Skole.

Karup Bibliotek ved stationspladsen, med den kulturhistoriske stationsbygning, giver området særpræg og helhed.

Karup Bibliotek er et velfungerende bibliotek med en spændende indretning. Gode grupperum i såvel den nye som i den gamle fløj. Muligheder for både fordybelse, mødeaktiviteter og udstillinger. Den nyrenoverede læsesal er desuden fortrinlig til brug for foredrag, mv i større forsamlinger.

Biblioteket afholder i vinterferien ferieaktiviteter for børn. Legepladsen bliver brugt af byens børn. Lokaler tilhørende biblioteket bliver brugt som øverum for musikgruppe, atelier for malergruppe og aktiviteter for Natteravnene.

I den senere tid har der i aviserne været referater af møder, hvor Lokalhistorisk Arkivs fremtidige placering har været drøftet. Herunder har der været tanker om en ny placering for Karup Bibliotek.

Karup Bibliotek bør ikke være offer i forbindelse med disse drøftelser.

Karup biblioteks placering og funktion er unik.

Karup Biblioteks betydning for sammenhængskraften i byen bør ikke undervurderes.