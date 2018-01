Kronisk fodboldfeber på Hestlund Efterskole

På Fodboldlinjen har vi fra Dag 1 gået efter at forene talenterne med hobbyspillerne, eliten med bredden. Alle kan lære noget af hinanden, og vi ønsker ikke at holde nogen udenfor. Talenterne skal have den ægte efterskoleoplevelse, og hobbyspillerne skal opleve en professionelt tilrettelagt træning. Sammen får de to grupper fodboldoplevelser på højt niveau, hvor det gode humør altid er på plads, forklarer forstander Johannes Fomsgaard Pedersen.

Statistikken taler for sig selv

Træner på Fodboldlinjen, Farlige Frank Kristensen fremhæver, at linjen gennem de tre første år har præsteret flotte resultater både på banen i løbet af skoleåret og efterfølgende, når tidligere elever fortsætter en foldboldløbebane:

Vi er kontinuerligt med i tre turneringer. Ekstra Bladet Skolecup, hvor vi kæmpede bravt, men desværre røg ud lige inden slutspillet. Vi er med i skoleligaen, hvor vi år for år vinder flere og flere kampe og i efterskolernes egen turnering, Vestjysk Mesterskab, hvor vi er ubesejret i A-rækken, siger Frank Kristensen.

Derudover er det værd at nævne, at vores tidligere elever er endt på både Sportstar College i Ikast, i Team Viborgs talentprogram og til succesfuld prøvetræning i Kjellerup IF fra 2. division, tilføjer træneren.

Ikke en samling fodboldtosser

Kollega Thomas Sommer understreger, at det resultaterne til trods handler om at støtte udviklingen af hele mennesker og ikke blot hele fodboldspillere:

Eleverne på Fodboldlinjen tager både deres fodboldspil, skolegang, fællesskabet og sig selv seriøst. Det er dejligt at se, at de er villige til at tage fælles ansvar og gå forrest, når der skal arbejdes hårdt. Den slags egenskaber kan bruges livet igennem i alle sammenhænge, pointerer Thomas Sommer.

For at understrege bredden i Hestlunds fodboldarbejde har Frank Kristensen og Thomas Sommer arrangeret et intensivt indendørs fodboldstævne under navnet 3 Mod 3 Vintercup 2018.

Vi inviterer alle områdets 7.- og 8. klasseelever til at komme ud til os søndag den 4. februar kl. 10 til 15. Her bliver der action, mål og teknik til den helt store guldmedalje og deltagelse er gratis. Tilmelding foregår via en formular på vores hjemmeside, siger Thomas Sommer.

Efterskolernes aften

Inden vi når dertil, holder Hestlund Efterskole Åbent Hus på Efterskolernes Aften onsdag den 10. januar. Her kan man høre om fodboldlinjen, skolens fire andre linjer og naturligvis om Hestlund-fællesskabet.