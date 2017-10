Krigen indeni. Spændende foredrag i Karup Bio.

Torsdag den 26. oktober kan man i Karup Bio opleve et interessant og dybt personligt foredrag om den ukrainske revolution. Matilde Kimer beskriver konflikten i Ukraine på tæt hold og samler indtrykkene fra sit arbejde som korrespondent i det sønderrevne land.

Tilhørerne får ikke bare viden om de politiske aspekter ved den blodige konflikt, men også en dybere indsigt i de skæbner, der ufrivilligt involveres i konflikten og må leve i et land plaget af svære uroligheder. Matilde beskriver, hvad der sker med mennesker, når en krig kryber langt ind under huden på en og derfor bliver en del af ens liv og skæbne.

Matilde er DRs udenrigskorrespondent i Rusland og Ukraine, som hun siden 2009 har dækket intenst, og hvor hun gennem de seneste år har fået rosende omtale for sine prisbelønnede autentiske reportager fra konflikten i den krigshærgede region mellem Kiev, Krim og Moskva. Matilde er forfatter til den meget omtalte bog Krigen indeni, som beretter om den ukrainske revolution.

Foredraget er blevet til i et samarbejde mellem Karup Bio og LOF Midtjylland. Billetter til foredraget kan købes hos LOF for 100 kr. i forsalg og for 125 kr. på dagen. Med i prisen er kaffe og brød i pausen.