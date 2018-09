Kostforedrag på Viborg Hospital

I forbindelse med foredraget vil ernæringsekspert Trine Vesteraa komme med konkrete eksempler på, hvad vi skal spise for at undgå, at inflammationen bliver en kronisk tilstand.

Med antiinflammatorisk kost dæmpes inflammationen i kroppen samtidig med, at man får forebygget en række livsstilssygdomme. Med andre ord, det er godt for dit helbred at spise sundt og varieret, og det behøver nødvendigvis ikke være svært eller dyrt, fortæller Trine Vesteraa.

Mange af tingene har man måske allerede i køleskabt, det handler bare om at spise tilstrækkeligt af de sunde ting som fisk, groft brød, frugt og grønt, ingefær og sunde fedtstoffer. Trine Vesteraa vil sætte fokus på, at vi alle kan lave store ændringer i vores liv uanset, hvor små skridt vi tager. Al positiv forandring er bedre end ingen.

Læs mere om arrangementet og tilmeld dig på UlykkesPatientForeningens hjemmeside: Ulykkespatient.dk/kost