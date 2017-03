INDBRUD En cykel til en værdi af 50.000 kr. er blevet stjålet ved et indbrud i en villa på Solvænget i Frederiks. Det er sket mellem i lørdags kl. 16.30 til tirsdag kl. 11. Tyven har skaffet sig adgang til kælderen, hvor cyklen stod, ved at af-liste et kældervindue. Fra kælderen er der adgang til hele huset, men tyven har kun været i kælderen.

Cyklen er af mrk. Cannondale. Det oplyser politiet.