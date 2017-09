Konkurrence om Ã¥rets feriebillede

konkurrence Som sædvanlig afholder foreningen Norden i Karup sin fotokonkurrence om årets feriebillede her i september, hvor 16. september er absolut sidste frist for indsendelse af fotos, der er taget på en ferie i et af Nordens lande. Det er ingen betingelse, at det skal være fra 2017,så har man et godt motiv liggende og vil deltage, så skal man indsende det helst på mail til erikmadsen@newmail.dk. Man kan også indsende dem som et fotos, men kvaliteten bliver ikke så godt, når de bliver forstørret op. Alle billeder udstilles både i Superbrugsen i Karup og Dagli`brugsen i Frederiks i perioden 25.september-9. oktober. Det fotos, der får flest stemmer, præmieres med en rejse til Bergen, skænket af Fjordline. Så har foreningen udsat 3 flasker rødvin, hvor der trækkes de heldige blandt indsendere af fotos og afgivne stemmer. Alle, der er bosat i kommunen, kan deltage, dog har man lagt en begrænsning, idet fotoklubber ikke deltager, for det er med vilje, at foreningen gerne vil vise, hvad den menige danske feriegæst snupper af fotomotiver. Sidste år vandt Edith Rasmussen med et fotos, der fik 20 % af samtlige afgivne stemmer.

Forening Norden i Karup håber på, at den skal tælle lige så mange, gerne flere stemmesedler op i år, for der har været en stigende interesse for at deltage

På foreningens næste møde, nemlig rejseaftenen den 25. oktober vil vinderbilledet blive præsenteret.