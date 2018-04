Kongedag på Kongenshus Efterskole

Kongenshus Lørdag den 21. april har elever og personale på Kongenshus Efterskole sammensat en dag for interesserede elever.

De lover, at der bliver fuld tryk på fra morgen til aften. Vi vil gerne give eventuelle nye elever en fantastisk oplevelse af at gå på efterskole, fortæller Hanne Kirkegaard, livstilsunderviser på Kongenshus Efterskole. Hun lover, at de unge mennesker bliver udfordret i forhold til både krop, hoved, sjæl og smilemuskler.

En Kongedag

Alle elever fra 7. , 8. , eller 9. klasse, der overvejer et efterskole ophold, er inviteret. Der vil være fysiske aktiviteter som klatring, O-løb og boksning. Har du lyst til at få udregnet dit kondital, så er det en mulighed. Der vil være rock og skrål, filosofi og kloge ord og dejlig mad, så du opdager hvordan man kan være sød på den sunde måde.

Personalet glæder sig til at tage imod mange glade unge mennesker.

Tilmelind til arrangementet skal ske inden den 15. april.