Koncert med Povl Dissing og band

ARRANGEMENT Musikevent Thorning 2017 arrangerer koncert i Thorning Forsamlingshus fredag den 3. februar.

Povl Dissing er her i front for et velspillende seks mandsorkester. Der vil blive et genhør med alle de gamle hits i nutidig form, og det bliver en fest i den forholdsvis lille sal, hvor alle vil være i øjenhøjde med musikerne, skriver Inger-Marie Thomsen i en pressemeddelelse.

Oplev eller genoplev en ener på den danske scene en aften i selskab med Dissing er altid en god aften.

Der er endnu få billetter.