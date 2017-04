Kommunen laver ikke-handicapvenlig rampe i Karup

RAMPE Viborg Kommune har i starten af året forbedret adgangsforholdene, med en rampe, fra Viborgvej til stien på friarealet mellem Poppelvej og Kastanievej. Den er lavet efter anmodning fra en repræsentant fra Ældresagen Fjends-Karup.

Stejl rampe

Rampen er blevet afløst af en ældgammel og ubrugelig trappe med få trin. Derfor var en ændring en fin gestus fra Viborg Kommune. Problemet er blot, at rampen er for stejl, og kommunen ikke har lavet en rampeløsning med den anbefalede hældning på 1:25, som det anvises, når den skal være handicapegnede.

Viborg Kommune slår ellers på, at man ønsker at sikre handicapvenlige tilgængelighed ved planlægning og dimensionering af adgangsveje og friarealer med videre, da god tilgængelighed er til gavn for alle. Men det gælder tilsyneladende ikke i denne situation.

En forbedring for mange

Viborg Kommune skriver blandt andet i et svar til et medlem af Ældresagen Fjends-Karup, at den nye rampe, ud fra en samlet betragtning, er en forbedring af adgangsforholdene til stedet. Kommunen mener, at det havde været at foretrække, om rampen havde fulgt anvisningerne for handicapegnet tilgængelighed, men at rampen trods alt er bedre en den tidligere trappe. Ikke mindst for cyklister, der nu ikke skal løfte cykler op ad trappen. Der skrives ligeledes, at der er andre adgangsveje ved Poppelvej-Aarestrupvej, hvor hældningen ikke overstiger anbefalingerne.

Kommunen begrunder ligeledes rampens hældning med, at det ikke inden for de økonomiske rammer, som byrådet har bevilliget, er muligt at lave en løsning med den anbefalede hældning på 1:25, da det vil kræve en omlægning af terrænet og stien i hele den nordlige del-strækning af friarealet.

Forvaltningen forventer dog at etablere et gelænder langs rampen i løbet af foråret, så borgere har noget at støtte sig til.

Man kan så undre sig over, at forvaltningen har valgt ovenstående løsning, når det netop nu var en anmodning om forbedringer fra en repræsentant fra den lokale ældresag, samt at man har valgt at lette adgangsforholdene for dem, der i forvejen kan løfte en cykel og ikke fx kørestolsbrugere, gangbesværede og dagplejemødre med tunge barnevogne. Man kan også foranlediges til at tro, at forvaltningen handler uden om byrådets anbefalinger.

Allan Clifford, medlem af Teknisk Udvalg og Ældresagen fortæller til Ugeavisen:

- Det er træls, at rampen allerede er lavet - uden at der er taget hensyn til de anbefalede mål omkring tilgængelighed. Men det er pt. svært, at finde de mange penge en ombygning vil koste. Der er politisk udtalt kritik af, at vi ikke selv efterlever anbefalinger omkring tilgængelighed. Men ellers er det endt op som et godt projekt for området. Så må vi se, om vi senere kan finde flere penge eller måske en billigere løsning.