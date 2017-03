Kom til Børnedisko i Grønhøj Kulturhus

FEST Fredag den 24. marts, om aftenen, inviteres alle børn og unge fra 3. til 6. klasse til børnedisko i Grønhøj Kulturhus. Det betyder ikke noget, om børnene kommer fra Grønhøj, Frederiks, Karup, Skelhøje eller andre byer det vigtigste er, at de kommer i festhumør.

Her vil arrangøren og den tidligere DJ, Grønhøj-borgeren Henrik Anker Bøgebjerg spille op til dans med et stort DJ-anlæg, lys og røg.

- Der er lagt op til en festlig aften med musik og dans, fest og farver, konkurrencer, slik, popcorn og sodavand, og hvor de unge kan mødes på tværs af byer og skoler. De kan få en sjov aften med vennerne og mulighed for at møde nye venner, fortæller Henrik, der selv er far til to børn i denne aldersgruppe.

Nonprofit arrangement

Aftenens overskud går tilbage til børnene, planen er nemlig, at der skal arrangeres flere fester for denne målgruppe.

- Ideen har jeg fået fra Skringstrup Kultur- og Forsamlingshus, hvor de jævnligt arrangerer sådanne fester. Her har jeg med jævne mellemrum kørt mine egne børn til fest, og når man i Skringstrup kan arrangerer sådanne fester, så kan jeg også i Grønhøj, siger Henrik.

Ingen kommer til at tjene penge på festen. Henrik håber på et lille overskud, der så kan anvendes til flere, lignende fester med ekstra underholdning ude fra, fx levende musik eller en tryllekunstner.

Ordnede forhold

Forældrene kan trygt sende børnene til nogle timers disko i Grønhøj. Der vil være voksne til stede. Alle børn skal tilmeldes på forhånd og børnene tjekkes ind ved ankomst og tjekkes ud, når de tager hjem.

Så skynd dig at melde dig dit barn til på henrikholiday@hotmail.com. Se evt. annonce i sidste uges avis.