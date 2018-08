Kom som du er - 25 år med praktiske uddannelser i Havredal

Festlighederne skydes i gang med et oplæg for særligt indbudte af Thomas Szulevicz, som med udgangspunkt i undervisningen i Havredal har skrevet Ph.D. afhandlingen Læringslandskaber for elever med indlæringsvanskeligheder. Thomas vil tale om forskellen i den pædagogisk praksis fra Havredal til det ordinære uddannelses system.

Herefter er der officiel reception, hvor alle er velkomne. Her vil der være taler samt præsentation af en helt ny bog, der fortæller om skolens historie.

Skulle man være interesseret i en rundvisning på skolen, vil der hele eftermiddagen stå elever klar til at forestå dette, lover forstander Poul-Erik og beder i øvrigt om tilmelding fra alle deltagere.