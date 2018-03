Hvad har I brug for? Er der udlagt erhvervsområder de rigtige steder, mangler I hjælp til økonomistyring, udvikling af infrastruktur eller måske er det bosætningsmæssige et issue. Det var de indledende spørgsmål fra Henrik Hansen, direktør for VIBORGegnens Erhvervsråd.

Dialogmødet blev holdt hos Karup Partners tidligere Karup Møbler. Virksomheden har idag 15 ansatte i Karup og satser på online handel. Til stede var et bredt spekter af erhverv fra lokalområdet, som hver især præsenterede sig og kort fortalte, hvordan de oplevede det at være erhvervsdrivende. Af den runde kom mange gode historier om gode resultater og konstruktive løsninger frem.

Handl lokalt og tal din egn op

Karup egnen er det område i Viborg Kommune, der byder på tredje flest arbejdspladser. Der var enighed om, at det er vigtigt, at sætte pris på og bruge de lokale butikker og håndværkere m.v, og at det er vigtigt at få alle de gode historier frem. Det gør man blandt andet ved at mødes, netværke og udnytte synergien i samarbejdet. Kig op fra driften, deltag i netværksmøder. Kom med i helikopteren, sagde Rikke Østergaard, fysioterapeut og indehaver af Benefit i Karup. Der er ingen grund til beskedenhed. Vi har meget at være stolte af her.

Karup egnen ligger centralt

Midtjyllands Lufthavn er et stort aktiv for området. Udover passagertransport og mange afgange, er her gode mødefaciliteter og showrooms. Karup ligger også centralt på den måde, at der herfra ikke er meget mere end time til mange større byer. Karup Partners fortalte, at de netop har rekrutteret en digitale medarbejder. De fik mange kvalificerede ansøgere og kunne konstatere, at det ikke var et problem at rekruttere kvalificeret arbejdskraft relativt lokalt.

Samarbejde om lystfiskerturisme

Dialogmødet bød også på en fortælling om et særligt samarbejde mellem Viborg og Herning Kommune. Erhvervs- og udviklingschef i Viborg Kommune, Anders Holm, fortalte, at Viborg Kommune de næste par år søger at udvikle lystfiskerturismen langs Karup Å. Nogle af verdens største havørreder er fanget i Karup Å. Her er et stort lystfisker potentiale. Som opstart på projektet har en gruppe af interessenter netop været i Skotland for at aflure, hvordan man der tjener meget store summer på lystfisker turismen. Selvom der gøres et kæmpearbejde for at skabe gode gydepladser, fjerne spærringer og meget mere, er der alligevel færre og færre danske lystfiskere herhjemme. Det er derfor ikke bare de lokale overnatningssteder, butikker og restaurationer, der vil få gavn af en øget turisme hertil. Fiskeforeningerne ser også en mulighed for at få nye (udenlandske) medlemmer. Man vil i projektet arbejde på at markedsføre, strukturere og udvikle kapaciteten, så lystfiskere vil efterspørge området. På www.riverfisher.dk kan du læse mere om lystfiskerturisme og se lystfiskernes egne beretninger.

Infrastruktur og næste møde

Et andet punkt, der blev vendt i forsamlingen var de lokale, trafikale forhold. Det er en stor politisk udfordring, at vejnettet er opdelt i stats- og kommunale veje. Man foreslog i gruppen, at der til næste dialogmøde var indsamlet centrale trafiktal, og at man inviterede et par landspolitikere med til mødet. Det afholdes i Midtjyllands Lufthavn den 20. juni og VIBORGegnens Erhvervsråd håber at få fat i endnu flere gode kræfter fra Kølvrå-Karup-Fredriks-Grønhøj, som har lyst til at deltage i mødet.

Vil du vide mere om VIBORGegnens Erhvervsråd er erhvervskonsulent Ole Hylleberg i øvrigt at træffe på ugeavisens kontor den første torsdag i hver måned fra klokken 9-10.